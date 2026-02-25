Sestra Ane Ivanović se takmiči na PZE 2026. Milica je glumica, igrala je u seriji "Igra sudbine"

Blic pre 1 sat
Sestra Ane Ivanović se takmiči na PZE 2026. Milica je glumica, igrala je u seriji "Igra sudbine"

Milica je glumica po profesiji i diplomirala je glumu 2017. godine u klasi Nebojše Dugalića.

Televizijska publika već je poznaje kroz uloge u brojnim domaćim serijama kao što su 'Igra sudbine', 'Klan', 'Kljun' i 'Vojna akademija'. PZE 2026 donosi mnoga iznenađenja, a jedno od najvećih je učešće Milice Burazer, sestre od tetke naše proslavljene teniserke Ane Ivanović. Milica će se takmičiti u drugom polufinalu, a publiku je već zaintrigirala neobičnom pesmom, ali i svojim dosadašnjim ulogama na malim ekranima. Ovogodišnja učesnica PZE 2026, Milica Burazer,
