Sijarto: Mađarska i Srbija ubrzavaju izgradnju naftovoda

Sijarto je istakao da će novi naftovod poboljšati bezbednost snabdevanja naftom Naveo je da će ova transportna ruta pomoći ne samo obema zemljama, već i celoj Centralnoj Evropi Čim mađarska naftna kompanija MOL finalizuje sporazum o kupovini srpske naftne kompanije, tržišta nafte tri zemlje bez izlaza na more, Slovačke, Mađarske i Srbije, funkcionisaće koordinisano, što će ih učiniti otpornijim na političke ucene, poput onih iz Ukrajine, izjavio je danas mađarski