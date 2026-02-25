Tragovi krvi po čitavom hodniku na Vračaru: Baka (79) izbola muža (80): Komšije otkrile šta se desilo pre jezivog napada

Policija je pronašla i zaplenila nož kojim je počinjeno delo Komšije su iznenađene događajem, jer su bračni par smatrali skladnim Mirna vračarska noć pretvorila se u krvavu dramu kada je R.

T. (79), nakon verbalnog sukoba, potegla nož na svog supruga D. T. (80). Kako se saznaje, starica je mužu zadala ubodnu ranu direktno u predelu grudi, nakon čega je alarmirana policija i Hitna pomoć. Iako je unutar stana uviđaj završen, tragovi borbe i povređivanja vidljivi su i van četiri zida. Ispred samih ulaznih vrata, ali i duž celog hodnika zgrade, primetne su brojne mrlje od krvi, što ukazuje na to da je ranjeni čovek verovatno pokušavao da izađe i potraži