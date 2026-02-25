(Video) Američki ponos pliva u fekalijama! Posada Trampovog najjače armade na ivici nervnog sloma: Misija na Bliskom istoku pretvorila se u pakao

Blic pre 31 minuta
(Video) Američki ponos pliva u fekalijama! Posada Trampovog najjače armade na ivici nervnog sloma: Misija na Bliskom istoku pretvorila se u pakao

Blic pre 31 minuta

Tehnički kvarovi i produženi boravak na moru izazvani su odlukom o dužem raspoređivanju zbog mogućeg sukoba sa Iranom.

Problemi sa vodovodnim sistemom dodatno komplikuju svakodnevni život i operativnu spremnost gotovo 5.000 mornara na brodu. Dok se američki nosač aviona USS Gerald R. Ford približava Bliskom istoku u iščekivanju potencijalnog sukoba sa Iranom, posada ovog gigantskog broda suočava se sa neočekivanim izazovom – neispravnim toaletima. Ovaj problem, koji je postao simbol tehničkih poteškoća na brodu vrednom 13 milijardi dolara, dodatno komplikuje već iscrpljujuću misiju
