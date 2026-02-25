Zagreb pokreće tužbu protiv vlade Hrvatske: Haos zbog dočeka rukometaša uz Tompsona

Vlada je organizovala manifestaciju na Trgu bana Josipa Jelačića uprkos odluci zagrebačkih vlasti i zabrani nastupa pevača Marka Perkovića Tompsona zbog njegovog promovisanja ustaštva Zagrebačka skupština tvrdi da je policija sprečila komunalne redare da sprovode gradske propise tokom događaja, što smatra najtežim oblikom državnog mešanja Grad Zagreb podneće ustavnu tužbu Ustavnom sudu Hrvatske protiv vlade Hrvatske zbog, kako se navodi u odluci lokalne skupštine,