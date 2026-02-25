CIA javno objavila građanima Irana uputstvo za bezbedan kontakt

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) objavila je danas na svom zvaničnom nalogu na društvenoj mreži Iks poruku u kojoj upućuje Irance kako da je bezbedno kontaktiraju. „Centralna obaveštajna agencija (CIA) vas čuje i želi da vam pomogne.

U nastavku su uputstva o tome kako da obavite bezbedan virtuelni poziv sa nama. Pre nego što nas kontaktirate, molimo vas da preduzmete sledeće mere predostrožnosti“, objavila je CIA. CIA je na svoj nalog postavila video snimak, na kojem su u osam tačaka izneta uputstva za kontakt. Prva stavka odnosi se na sredstvo i način komunikacije. „Ne koristite računar ili poslovni telefon da biste nas kontaktirali. Umesto toga, ako je moguće koristite novi uređaj za