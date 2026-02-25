Direktorka Luvra podnela ostavku posle pljačke nakita u tom muzeju

Francuski predednik Emanuel Makron danas je prihvatio ostavku direktorke muzeja Luvr koja je bila na meti kritika posle pljačke francuskog kraljevskog nakita u tom muzeju.

Predsednička kancelarija objavila je da je direktorka Luvra Lorans de Kar (Laurence des Cars) podnela ostavku. Kako se navodi u saopštenju Makron je pohvalio njenu odluku da podnese ostavku kao čin odgovornosti u vreme kada je najvećem svetskom muzeju potreban mir i jak novi podsticaj da sprovede velike projekte oko poboljšanja bezbednosti, modernizacije i drugih inicijativa. Lopovima je bilo potrebno manje od osam minuta u oktobru prošle godine da ukradu