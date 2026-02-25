‘Havana je prazna, kao da je sve mrtvo’: Kuba u velikoj krizi

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
‘Havana je prazna, kao da je sve mrtvo’: Kuba u velikoj krizi

Turizam, decenijama jedan od najvećih izvora prihoda kubanske privrede, već neko vreme je u padu, a taj pad se pogoršava.

Ova industrija je obezbeđivala ključne prihode. kako državnom budžetu tako i Kubancima, i sada je ozbiljno ugrožena jer su mnogi hoteli zatvoreni, a dolasci turista su u padu. Ovo se dešava u kritičnom trenutku za ostrvo. Karipska zemlja, sa 9,6 miliona stanovnika, izgubila je glavnog dobavljača nafte posle hapšenja bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura 3. januara, čija je vlada garantovala isporuku goriva na Kubu. Ubrzo potom, pretnja Sjedinjenih Država da
Danas pre 5 sati
