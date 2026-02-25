‘Komandiri su naređivali pogubljenja naših saboraca’: Ruski vojnici za BBC

Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
‘Komandiri su naređivali pogubljenja naših saboraca’: Ruski vojnici za BBC

Upozorenje: U tekstu su detalji o ekstremnom nasilju i pominjanje samoubistava Četvorica ruskih vojnika obelodanila su užase i surovosti borbenih uslova na ruskoj strani fronta u Ukrajini, dok su dvojica njih rekla za BBC da su videla kako su vojnici pogubljeni na licu mesta zbog odbijanja da izvrše naređenja.

Jedan od njih je ispričao ekipi dokumentarnog filma da je video kako je vojnik bio pogubljen po naređenju komandira, proglašenim „herojem Rusije“ 2024. godine. „Video sam to na samo dva-tri metra od mene… klik, klak, bang“, rekao je on. Drugi vojnik iz različite jedinice kaže da je video kako je njegov komandir lično upucao četvoricu ljudi. „Poznavao sam ih. „Sećam se da je jedan od njih urlao: ‘Ne pucajte, uradiću sve što treba!’“, rekao je za pogubljene vojnike.
Danas pre 4 sati
