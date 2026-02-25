Liga šampiona: Senzacija Bode Glimta, Norvežani eliminisali velikana evropskog fudbala (VIDEO)

U Ligi šampiona se igraju revanš mečevi plej-ofa za plasman u osminu finala takmičenja.

Atletiko Madrid je u prvom meču dana ubedljivo slavio protiv Klub Briža na svom stadionu- 4:1 (1:1) i nakon remija u prvoj utakmici ukupnim rezultatom 7:4 se plasirao u narednu fazu. Ekipa Njukasla je već nakon prvog meča, u kojem je deklasirala Karabag na gostovanju 6:1, rešila pitanje pobednika tog dvomeča, te je revanš bio puka formalnost. Engleski tim je i na svom stadionu opravdao ulogu favotita, pa je slavio sa 3:2. Inter je u Milanu imao zadatak da nadoknadi