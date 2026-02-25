Liga šampiona: Senzacija Bode Glimta, Norvežani eliminisali velikana evropskog fudbala (VIDEO)

Danas pre 47 minuta  |  V. R.
Liga šampiona: Senzacija Bode Glimta, Norvežani eliminisali velikana evropskog fudbala (VIDEO)

U Ligi šampiona se igraju revanš mečevi plej-ofa za plasman u osminu finala takmičenja.

Atletiko Madrid je u prvom meču dana ubedljivo slavio protiv Klub Briža na svom stadionu- 4:1 (1:1) i nakon remija u prvoj utakmici ukupnim rezultatom 7:4 se plasirao u narednu fazu. Ekipa Njukasla je već nakon prvog meča, u kojem je deklasirala Karabag na gostovanju 6:1, rešila pitanje pobednika tog dvomeča, te je revanš bio puka formalnost. Engleski tim je i na svom stadionu opravdao ulogu favotita, pa je slavio sa 3:2. Inter je u Milanu imao zadatak da nadoknadi
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalInterLiga ŠampionaAtletiko MadridMadrid

Sport, najnovije vesti »

Šteta veća od 150.000 evra: Direktor Zvezdinog stadiona progovorio o neredima koje su Grobari pravili na derbiju

Šteta veća od 150.000 evra: Direktor Zvezdinog stadiona progovorio o neredima koje su Grobari pravili na derbiju

Danas pre 1 sat
Liga šampiona: Senzacija Bode Glimta, Norvežani eliminisali velikana evropskog fudbala (VIDEO)

Liga šampiona: Senzacija Bode Glimta, Norvežani eliminisali velikana evropskog fudbala (VIDEO)

Danas pre 47 minuta
Alimpijević ostao bez košarkaša Partizana:„U Turskoj ne zovu da pitaju za igrače, tamo je obaveza da budu na spisku“

Alimpijević ostao bez košarkaša Partizana:„U Turskoj ne zovu da pitaju za igrače, tamo je obaveza da budu na spisku“

Danas pre 2 sata
Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Danas pre 3 sata
Nenadano pojačanje: Brazilac oblači dres Srbije?

Nenadano pojačanje: Brazilac oblači dres Srbije?

Danas pre 4 sati