Lokalni izbori 29. marta u devet opština: Gde studenti i opozicija izlaze u dve kolone, gde zajedno, a gde su fantomske liste?

Danas pre 2 sata  |  Mirjana R. Milenković
Lokalni izbori 29. marta u devet opština: Gde studenti i opozicija izlaze u dve kolone, gde zajedno, a gde su fantomske liste?

Lokalni izbori u devet opština raspisani su za 29.mart, ali Srpska napredna stranka je uveliko u kampanji u svim ovim sredinama.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i pojedini ministri već su obišli neke od opština i obećali štošta. Opozicija i studenti se tek presabiru i pripremaju za kampanju koja će trajati malo više od mesec dana. Lokalni izbori biće održani krajem marta u devet opština – Aranđelovcu, Boru, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederevskoj Palanci. Sagovorici Danasa iz Aranđelovca tvrde da su naprednjaci u tom mestu uveliko u kampanji i da je
