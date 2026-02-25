Oskrnavljen spomenik ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku u Novom Sadu

Spomenik ukrajinskom pesniku i političaru Tarasu Ševčenku oskrnavljen je danas u Novom Sadu, na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu.

Spomenik, koji se nalazi u blizini univerzitetskog kampusa, obojen je crnom farbom zbog čega je za večeras najavljeno okupljanje građana koji žele da iskažu solidarnost sa Ukrajinom i njenim narodom. Spomenik Tarasu Ševčenku postavljen je 2021. godine kao poklon ukrajinskog grada Lavova i delo je vajara iz te zemlje Volodimira Cisarika.