Oskrnavljen spomenik ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku u Novom Sadu

Danas pre 1 sat  |  Beta
Spomenik ukrajinskom pesniku i političaru Tarasu Ševčenku oskrnavljen je danas u Novom Sadu, na četvrtu godišnjicu ruske invazije na Ukrajinu.

Spomenik, koji se nalazi u blizini univerzitetskog kampusa, obojen je crnom farbom zbog čega je za večeras najavljeno okupljanje građana koji žele da iskažu solidarnost sa Ukrajinom i njenim narodom. Spomenik Tarasu Ševčenku postavljen je 2021. godine kao poklon ukrajinskog grada Lavova i delo je vajara iz te zemlje Volodimira Cisarika.
Danas pre 3 sata
