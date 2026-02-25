Petković sa Sorensenom o posledicama primene zakona o strancima: Ugroženo više od 10.000 Srba na Kosovu

Danas pre 1 sat  |  Kosovo online
Petković sa Sorensenom o posledicama primene zakona o strancima: Ugroženo više od 10.000 Srba na Kosovu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom kome je ukazao na razmere posledica koje mogu da nastupe po srpski narod ukoliko Priština od 15. marta počne da primenjuje zakone o strancima i o motornim vozilima.

Petković je podvukao da se tim, kako je rekao, diskrimantornim propisima direktno ugrožava više od 10.000 Srba koji žive i rade na Kosovu, da se ugrožavaju osnovna ljudska i građanska prava, pravo na rad, pravo na slobodu kretanja, pravo na porodični život, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. „Svaka namera ukidanja ovih prava vodi direktnom progonu srpskog naroda sa KiM i administrativnom etničkom čišćenju Srba i predstavlja udar na funkcionisanje zdravstvenih i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Insajder pre 52 minuta
Vučić sa Sorensenom: Odluke Prištine duboko diskriminatorne; Petković: Ugroženo više od 10.000 Srba

Vučić sa Sorensenom: Odluke Prištine duboko diskriminatorne; Petković: Ugroženo više od 10.000 Srba

RTS pre 22 minuta
Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

RTV pre 1 sat
Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Blic pre 1 sat
Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba (foto)

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba (foto)

Euronews pre 1 sat
Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

B92 pre 1 sat
Vučić: Priključivanje Kosova regionalnom vojnom savezu dodatno podiže tenzije

Vučić: Priključivanje Kosova regionalnom vojnom savezu dodatno podiže tenzije

Beta pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaEUPriština

Politika, najnovije vesti »

I posle sastanka Glamočića sa EK, protesti traju: Poljoprivrednici odbacuju dijalog sa ministrom

I posle sastanka Glamočića sa EK, protesti traju: Poljoprivrednici odbacuju dijalog sa ministrom

Insajder pre 7 minuta
Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu

Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu

N1 Info pre 28 minuta
Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Petković sa Sorensenom: Diskriminatorski propisi Prištine ugrožavaju više od 10.000 Srba

Insajder pre 52 minuta
Ministar Gašić prisustvovao otvaranju Centra za informacionu bezbednost

Ministar Gašić prisustvovao otvaranju Centra za informacionu bezbednost

RTV pre 13 minuta
Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu

Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu

Beta pre 13 minuta