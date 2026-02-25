Petković sa Sorensenom o posledicama primene zakona o strancima: Ugroženo više od 10.000 Srba na Kosovu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković sastao se danas sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom kome je ukazao na razmere posledica koje mogu da nastupe po srpski narod ukoliko Priština od 15. marta počne da primenjuje zakone o strancima i o motornim vozilima.

Petković je podvukao da se tim, kako je rekao, diskrimantornim propisima direktno ugrožava više od 10.000 Srba koji žive i rade na Kosovu, da se ugrožavaju osnovna ljudska i građanska prava, pravo na rad, pravo na slobodu kretanja, pravo na porodični život, zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. „Svaka namera ukidanja ovih prava vodi direktnom progonu srpskog naroda sa KiM i administrativnom etničkom čišćenju Srba i predstavlja udar na funkcionisanje zdravstvenih i