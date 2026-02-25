Poljoprivrednik Veljković: Počela represija policije nad poljoprivrednicima koji protestuju

Danas pre 2 sata  |  Beta
Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković saopštio je večeras kasno u vanrednom obraćanju medijima da je počela represija policije nad poljoprivrednicima koji su učestvovali u današnjoj blokadi puteva. „Policija počinje da piše kazne poljoprivrednicima koji su učestvovali u blokadi puteva.

U Smederevskoj Palanci gotovo svi poljoprivrednici koji su učesvovali u blokadi puteva dobijaju pozive da se jave u policijsku stanicu“, rekao je Veljković. On je dodao da se ti pozivi uručuju tako što policajci dolaze na kućne adrese poljoprivrednika koji su učestvovali u blokadi puteva, a njihova deca to gledaju. „To je vid represije i zastrašivanja kojim režim pokušava da uguši proteste poljoprivrednika“, rekao je Veljković. On je istakao da protesti
Nova pre 2 sata
