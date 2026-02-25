PZE 2026: Bez puno talasanja i uz tehničke probleme održano je prvo polufinale

Danas pre 8 sati  |  Danas Online
PZE 2026: Bez puno talasanja i uz tehničke probleme održano je prvo polufinale

Završeno je prvo polufinale takmičenja Pesme za Evroviziju, ili PZE 2026, nastupilo je 12 polufinalista.

Pobednik ovogodišnjeg takmičenja predstavljaće Srbiju na Evroviziji 2026. godine u Beču. Ovogodišnje PZE 2026 vode Kristina Radenković i Dragana Kosjerina, a u takozvanom grin rumu sa takmičarima družiće se Stefan Popović. Direktan prenos možete pratiti na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti. Drugo polufinale održava se 26. februara, dok će finale biti u subotu, 28. februara. Finaliste određuju žiri i publika. Petočlani žiri i publika dodeliće po jedan set poena (12, 10
