Serlot het-trikom srušio Klub Briž i odveo Atletiko Madrid u osminu finala Lige šampiona (VIDEO)

Fudbaleri Ateltiko Madrida pobedili su na domaćem terenu u revanš utakmici plej-ofa za osminu finala Lige šampiona Klub Briž rezultatom 4:1 (1:1) i ukupnim rezultatom 7:4 se plasirali u osminu finala takmičenja.

Tim iz Madrida je u prvom meču u Belgiji imao dva gola prednosti na polvremenu, potom su vodili sa 3:2 na deset minuta do kraja, ali im ni to nije bilo dovoljno da ostvare trijumf, te je meč završen nerešenim rezultatom – 3:3. Atletiko je ponovo prvi poveo, golom Serlota, koji je odlično reagovao u 23. minutu, nakon što je golman Oblak uputio loptu ka napred. Nije dugo trajala radost izabranika Dijega Simeona, pošto je Ordonez samo 13 minuta kasnije poravnao