Sijarto: Ulazak MOL-a u NIS jača otpornost na energetske ucene iz Ukrajine

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Preuzimanjem MOL-a kontrolnog udela u Naftnoj industriji Srbije od ruskog Gasproma pomoći će Budimpešti, Srbiji i Slovačkoj da se odupru energetskim ucenama iz Ukrajine, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, posle sastanka sa srpskom ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović. „Čim MOL završi akviziciju srpske naftne kompanije, tržišta nafte tri zemlje bez izlaza na more – Slovačke, Mađarske i Srbije –
UkrajinaGaspromBudimpeštaMađarskanaftaMOL

