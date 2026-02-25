Šire se blokade poljoprivrednika: Obustavljen dijalog sa ministrom Glamočićem, čeka se ispunjenje zahteva

Blokade poljoprivrednika sve više se šire po Srbiji nakon svake sporne izjave ministra poljoprivrede Dragana Glamočića, te se danas održavaju na oko 80 lokacija, a na pojedinim mestima traju neprestano.

Ministar je juče izneo niz optužbi na račun poljoprivrednika, nakon čega su oni obustavili dijalog sa njima i pozvali premijera Đura Macuta da se izjasni. Poljoprivrednici već dve nedelje protestuju na ulicama, a ti protesti i blokade puteva juče su radikalizovani, pa su tako blokade juče bile organizovane na 50 lokacija. Međutim, danas je taj protest još više proširen, pa su blokade na oko 80 lokacija širom Srbije. Pojedine lokacije blokirane su 24 časa, dok su