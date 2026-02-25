Šire se blokade poljoprivrednika: Obustavljen dijalog sa ministrom Glamočićem, čeka se ispunjenje zahteva

Danas pre 1 sat  |  Danas Online/N1
Šire se blokade poljoprivrednika: Obustavljen dijalog sa ministrom Glamočićem, čeka se ispunjenje zahteva

Blokade poljoprivrednika sve više se šire po Srbiji nakon svake sporne izjave ministra poljoprivrede Dragana Glamočića, te se danas održavaju na oko 80 lokacija, a na pojedinim mestima traju neprestano.

Ministar je juče izneo niz optužbi na račun poljoprivrednika, nakon čega su oni obustavili dijalog sa njima i pozvali premijera Đura Macuta da se izjasni. Poljoprivrednici već dve nedelje protestuju na ulicama, a ti protesti i blokade puteva juče su radikalizovani, pa su tako blokade juče bile organizovane na 50 lokacija. Međutim, danas je taj protest još više proširen, pa su blokade na oko 80 lokacija širom Srbije. Pojedine lokacije blokirane su 24 časa, dok su
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Šire se blokade poljoprivrednika - danas na 80 puteva: Pojedini učesnici protesta pozvani u policiju

(BLOG) Šire se blokade poljoprivrednika - danas na 80 puteva: Pojedini učesnici protesta pozvani u policiju

N1 Info pre 26 minuta
Poljoprivrednici danas blokiraju oko 80 puteva i raskrsnica u Srbiji

Poljoprivrednici danas blokiraju oko 80 puteva i raskrsnica u Srbiji

Beta pre 21 minuta
Kako protiču današnji protesti poljoprivrednika: Prekid dijaloga sa ministrom, pismo premijeru i pozivi za razgovor u policiji…

Kako protiču današnji protesti poljoprivrednika: Prekid dijaloga sa ministrom, pismo premijeru i pozivi za razgovor u policiji

Nedeljnik pre 6 minuta
BLOG UŽIVO Desetak poljoprivrednika dobilo poziv za informativni razgovor iz policije zbog blokada: "Javlja se prkos u…

BLOG UŽIVO Desetak poljoprivrednika dobilo poziv za informativni razgovor iz policije zbog blokada: "Javlja se prkos u ljudima, pokušavaju da nas zastraše"

Nova pre 26 minuta
Protesti poljoprivrednika: Blokada više od 80 puteva u Srbiji, udruženja objavila da prekidaju dijalog sa Glamočićem

Protesti poljoprivrednika: Blokada više od 80 puteva u Srbiji, udruženja objavila da prekidaju dijalog sa Glamočićem

NIN pre 1 sat
Ovo je detaljan spisak saobraćajnica u Srbiji koje su u blokadi 24 sata

Ovo je detaljan spisak saobraćajnica u Srbiji koje su u blokadi 24 sata

Nova pre 1 sat
Petnaesti dan poljoprivrednici blokiraju puteve na više lokacija

Petnaesti dan poljoprivrednici blokiraju puteve na više lokacija

RTS pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijePoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Mitrović: Imenovanje Danke Nešović za pomoćnicu ministra šamar za prosvetnu zajednicu

Mitrović: Imenovanje Danke Nešović za pomoćnicu ministra šamar za prosvetnu zajednicu

N1 Info pre 26 minuta
(BLOG) Šire se blokade poljoprivrednika - danas na 80 puteva: Pojedini učesnici protesta pozvani u policiju

(BLOG) Šire se blokade poljoprivrednika - danas na 80 puteva: Pojedini učesnici protesta pozvani u policiju

N1 Info pre 26 minuta
Pošta Srbije od aprila uvodi elektronsko sanduče, računi i zvanična dokumenta dostupni na portalu e-uprave

Pošta Srbije od aprila uvodi elektronsko sanduče, računi i zvanična dokumenta dostupni na portalu e-uprave

N1 Info pre 6 minuta
MLEKO (1)! Nenad Đorđević, direktor Mlekarske škole: Otkupljujemo 5.000 litara dnevno! Kvalitet, pre kvantiteta!

MLEKO (1)! Nenad Đorđević, direktor Mlekarske škole: Otkupljujemo 5.000 litara dnevno! Kvalitet, pre kvantiteta!

Plus online pre 16 minuta
Nemački kancelar u dvodnevnoj poseti Kini

Nemački kancelar u dvodnevnoj poseti Kini

Beta pre 6 minuta