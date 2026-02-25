U Novom Sadu održan antiratni skup podrške Ukrajini

Antiratni skup povodom četvrte godišnjice od početka rata u Ukrajini održan je večeras u Novom Sadu kod spomenika ukrajinskom piscu Tarasu Ševčenku, kojeg su nepoznati počinioci ranije danas oskrnavili crnom farbom.

Okupljeni građani su nosili ukrajinske zastave, a na spomenik su položili cveće i oko spomenika palili sveće i napisali „Ne ratu“ („No War“). Oni su prikupljali i donacije za kupovinu agregata za bolnice i škole u Ukrajini. Spomenik koji se nalazi u blizini univerzitetskog kampusa danas je obojen crnom farbom, a uništen je i deo natpisa sa Ševčenkovim prezimenom. Spomenik Tarasu Ševčenku postavljen je 2021. godine kao poklon ukrajinskog grada Lavova i delo je