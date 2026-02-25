U Novom Sadu održan antiratni skup podrške Ukrajini

Danas pre 1 sat  |  Beta
U Novom Sadu održan antiratni skup podrške Ukrajini

Antiratni skup povodom četvrte godišnjice od početka rata u Ukrajini održan je večeras u Novom Sadu kod spomenika ukrajinskom piscu Tarasu Ševčenku, kojeg su nepoznati počinioci ranije danas oskrnavili crnom farbom.

Okupljeni građani su nosili ukrajinske zastave, a na spomenik su položili cveće i oko spomenika palili sveće i napisali „Ne ratu“ („No War“). Oni su prikupljali i donacije za kupovinu agregata za bolnice i škole u Ukrajini. Spomenik koji se nalazi u blizini univerzitetskog kampusa danas je obojen crnom farbom, a uništen je i deo natpisa sa Ševčenkovim prezimenom. Spomenik Tarasu Ševčenku postavljen je 2021. godine kao poklon ukrajinskog grada Lavova i delo je
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Oskrnavljen spomenik ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku u Novom Sadu

Oskrnavljen spomenik ukrajinskom pesniku Tarasu Ševčenku u Novom Sadu

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaNovi Sad

Svet, najnovije vesti »

Iranski ministar: Dogovor sa SAD na dohvat ruke ako se da prioritet diplomatiji

Iranski ministar: Dogovor sa SAD na dohvat ruke ako se da prioritet diplomatiji

Danas pre 37 minuta
Odakle Ukrajincima snage da izdrže?

Odakle Ukrajincima snage da izdrže?

Danas pre 37 minuta
(Video) Američki ponos pliva u fekalijama! Posada Trampovog najjače armade na ivici nervnog sloma: Misija na Bliskom istoku…

(Video) Američki ponos pliva u fekalijama! Posada Trampovog najjače armade na ivici nervnog sloma: Misija na Bliskom istoku pretvorila se u pakao

Blic pre 32 minuta
Amerika se sprema za najcrnji scenario! Dok Tramp drži govor, jedan čovek se krije na tajnoj lokaciji: Ako on umre, evo ko…

Amerika se sprema za najcrnji scenario! Dok Tramp drži govor, jedan čovek se krije na tajnoj lokaciji: Ako on umre, evo ko postaje predsednik

Blic pre 7 minuta
U Novom Sadu održan antiratni skup podrške Ukrajini

U Novom Sadu održan antiratni skup podrške Ukrajini

Danas pre 1 sat