Ozdravljeni Nikola Topić dobio poverenje trenera i protiv Toronta: Minut po minut...

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews
Nikola Topić tek odnedavno je počeo da skuplja minute u NBA, ali malo po malo i, što je još važnije, redovno dobija pažnju i poverenje trenera Marka Denolta, pa se tako noćas upisao i u gostujućoj pobedi Oklahome nad Torontom, zemljaka mu Darka Rajakovića - 107:116.

Tako što je u prvom poluvremenu, posle teške borbe sa kancerom ozdravljeni najmlađi srpski košarkaš u najjačoj igi na svertu, proveo 360 sekundi na parketu i za to vreme iskoristio jedini šut za trojku, uz promašaj za dva poena. Dovoljno da pokaže stručnom štabu da može da računa na njega kada su startni plejmejker Kejson Valas i njegova prva zamena Aleks Karuzo povređeni ili na poštedi. Ovog puta je prvi bio na visini zadatka, kao najbolji strelac u sastavu
