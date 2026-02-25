Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Situacija teška, na respiratoru je

Euronews pre 31 minuta  |  Autor: Tanjug
Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Situacija teška, na respiratoru je
Potpredsednik Vlade Srbije i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić u teškoj je situaciji, saopštio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras ispred Klinike za pulmologiju u Kliničkom centru Srbije gde ga je obišao sa članovima vlade. "Posetili smo potpredsednika vlade i predsednika SPS svi zajedno, teška je situacija, ali verujemo u lekare i verujemo u njega i molimo se za njega", rekao je Vučić za Tanjug ispred Kliničkog centra Srbije.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu, priključen na aparate

Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu, priključen na aparate

RTV pre 1 minut
Lekar: Dačić ima tešku upalu pluća, trenutno je na respiratoru

Lekar: Dačić ima tešku upalu pluća, trenutno je na respiratoru

N1 Info pre 31 minuta
Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Situacija teška, na respiratoru je

Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Situacija teška, na respiratoru je

IndeksOnline pre 34 minuta
Ivica Dačić hospitalizovan

Ivica Dačić hospitalizovan

Sputnik pre 1 minut
Ministar Dačić hitno primljen u bolnicu: Priključen na aparate zbog teškog zdravstvenog stanja

Ministar Dačić hitno primljen u bolnicu: Priključen na aparate zbog teškog zdravstvenog stanja

Euronews pre 1 minut
Vučić će posetiti Dačića u bolnici: Ministru konstatovana obostrana upala pluća

Vučić će posetiti Dačića u bolnici: Ministru konstatovana obostrana upala pluća

Mondo pre 36 minuta
Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu: Ministar u teškom zdravstvenom stanju, priključen je na aparate

Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu: Ministar u teškom zdravstvenom stanju, priključen je na aparate

Mondo pre 36 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSIvica DačićVlada SrbijeTanjugPredsednik Srbijeklinicki centar srbije

Politika, najnovije vesti »

"Danima ima temperaturu, stanje mu se naglo pogoršalo" Otkriveni novi detalji o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

"Danima ima temperaturu, stanje mu se naglo pogoršalo" Otkriveni novi detalji o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Blic pre 33 minuta
Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu Ministar u životnoj opasnosti, priključen na aparate

Ivica Dačić hitno primljen u bolnicu Ministar u životnoj opasnosti, priključen na aparate

Blic pre 2 minuta
"Molimo se za Dačića svi zajedno" Vučić obišao ministra na Klinici za pulmologiju: "Teška je situacija" (foto, video)

"Molimo se za Dačića svi zajedno" Vučić obišao ministra na Klinici za pulmologiju: "Teška je situacija" (foto, video)

Blic pre 2 minuta
(Foto) "Ivice, druže, bori se!" Vučević se obratio Dačiću nakon što je primljen u bolnicu: "Svi smo uz tebe"

(Foto) "Ivice, druže, bori se!" Vučević se obratio Dačiću nakon što je primljen u bolnicu: "Svi smo uz tebe"

Blic pre 7 minuta
„Situacija je teška, ali verujemo u lekare i verujemo u njega“: Vučić posetio Dačića u bolnici

„Situacija je teška, ali verujemo u lekare i verujemo u njega“: Vučić posetio Dačića u bolnici

Danas pre 7 minuta