Glamočić sa predstavnicima EK: Očekujem pozitivan odgovor za uvođenje prelevmana za mleko u prahu

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je danas, nakon onlajn konsultacija sa predstavnicima Evropske komisije, da je Srbija zatražila uvođenje prelevmana na mleko u prahu i polutvrde sireve iz EU i da očekuje pozitivan odgovor Evropske komisije u vezi toga.

To bi kako je rekao bilo oročeno na šest meseci, uz objašnjenje da bi te zaštitne mere važile za proizvode za koje je utvrđeno da na ovdašnje tržište dolaze u povećanim količinama u odnosu na isti period prethodne godine i po cenama koje su ispod minimalne ekonomske cene proizvodnje. Sastankom je predsedavao predstavnik Generalnog direktorata za proširenje i istočno susedstvo Evropske komisije Jiri Plesiti, a na konsultacijama je učestvovao i ambasador i šef Misije