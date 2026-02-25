PROMENLJIVO, ALI TOPLIJE: Sunčani intervali širom Srbije, temperature do 15 stepeni

Prema prognozi, više oblačnosti biće ujutro i pre podne u jugozapadnim, južnim i istočnim krajevima zemlje, gde je ponegde moguća slaba kiša ili susnežica.

U ostalim delovima dana očekuje se razvedravanje uz smenu oblaka i sunca. Vetar će biti slab do umeren, a posle podne na severu i istoku Srbije kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 11 do 15 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4 stepena, a najviša dnevna oko 13 stepeni. U