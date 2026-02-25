PROMENLJIVO, ALI TOPLIJE: Sunčani intervali širom Srbije, temperature do 15 stepeni

Glas juga pre 45 minuta
PROMENLJIVO, ALI TOPLIJE: Sunčani intervali širom Srbije, temperature do 15 stepeni

Prema prognozi, više oblačnosti biće ujutro i pre podne u jugozapadnim, južnim i istočnim krajevima zemlje, gde je ponegde moguća slaba kiša ili susnežica.

U ostalim delovima dana očekuje se razvedravanje uz smenu oblaka i sunca. Vetar će biti slab do umeren, a posle podne na severu i istoku Srbije kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od 0 do 6 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 11 do 15 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 4 stepena, a najviša dnevna oko 13 stepeni. U
Otvori na glasjuga.rs

Povezane vesti »

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nedeljnik pre 26 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Danas pre 6 minuta
Vreme danas: Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

Vreme danas: Promenljivo oblačno, temperature do 15 stepeni

Vesti online pre 26 minuta
Danas toplije ali promenljivo oblačno vreme, ponegde moguća i slaba kiša

Danas toplije ali promenljivo oblačno vreme, ponegde moguća i slaba kiša

Insajder pre 1 sat
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: temperatura do 15 stepeni

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima: temperatura do 15 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Sunčano uz umerenu oblačnost

Sunčano uz umerenu oblačnost

Šabačke novosti pre 1 sat
Topliji i sunčani dani na vidiku: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednih deset dana

Topliji i sunčani dani na vidiku: Evo kakvo nas vreme očekuje u narednih deset dana

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

NSPSR: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

NSPSR: Sud potvrdio diskriminaciju prema članici sindikata prilikom isplate jubilarne nagrade

Insajder pre 10 minuta
Danas se ponavljaju tužilački izbori za Visoki savet tužilštva na četiri biračka mesta

Danas se ponavljaju tužilački izbori za Visoki savet tužilštva na četiri biračka mesta

RTV pre 6 minuta
NSPRS: Viši sud u Beogradu potvrdio da je naša članica diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti

NSPRS: Viši sud u Beogradu potvrdio da je naša članica diskriminisana na osnovu sindikalne pripadnosti

N1 Info pre 20 minuta
Od lisice u mećavi do bosog vulkanologa: Najbolje Soni fotografije 2026.

Od lisice u mećavi do bosog vulkanologa: Najbolje Soni fotografije 2026.

BBC News pre 6 minuta
Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima

Nedeljnik pre 26 minuta