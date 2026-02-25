TUŽILAŠTVO ISTRAŽUJE SLUČAJ U BLACU: Beba popila tečnost iz flašice, izgubila svest i završila u bolnici

Kako je navedeno u saopštenju, postupak je pokrenut nakon prijave Doma zdravlja u Blacu, koji je 22. januara 2026. godine oko 9 časova primio maloletno dete staro oko 20 meseci, kome je pozlilo u vrtiću „Naša radost“ u Blacu, nakon što je popilo tečnost iz bočice koju je ponelo od kuće.

Policijska stanica u Blacu preduzela je sve neophodne radnje, izvršila provere navoda prijave i uzela izjave od svih aktera događaja. Krivična prijava, sadržana u izveštaju od 7. februara 2026. godine, dostavljena je tužilaštvu 11. februara. Pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Kuršumliji trenutno se sprovode dokazne radnje u cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog slučaja. Iz tužilaštva poručuju da će, imajući u vidu interesovanje javnosti, ali i činjenicu da je