„Marakana“ otvara vrata mališanima: Zvezda sprema sjajno iznenađenje za najmlađe pred Lil!

Divan gest šampiona Srbije Crvena zvezda će uoči revanša protiv Lila u četvrtak od 18.45 organizovati fan zonu za najmlađe navijače od 16.45 na zapadnoj strani stadiona „Rajko Mitić“.

Crveno-beli su najavili da će promotivni prostor biti postavljen u promenoaru kod Red Star šopa, gde će deca moći da učestvuju u brojnim zabavnim i sportskim aktivnostima pred početak utakmice. U sklopu fan zone planirano je druženje sa maskotom Zvezdanom Zvezdanićem, prisustvo animatora, organizovane igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače. – Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa Zvezdanom Zvezdanićem, kao i