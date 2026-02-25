Ogroman problem za Real: Madriđani bez glavnog igrača idu na megdan Benfiki!

Arbeloa u haosu pred revanš Real Madrid će u revanšu protiv Benfike nastupiti bez Kilijana Mbapea, pošto se francuski napadač zbog problema sa kolenom povukao sa treninga i nije dobio dozvolu za igru.

Najbolji strelac madridskog kluba pokušao je da odradi završnu pripremu pred utakmicu, ali je zbog jakih bolova morao da prekine trening i napusti teren. Lekarski pregledi pokazali su da povreda još nije u potpunosti zalečena, pa je stručni štab doneo odluku da ne rizikuje njegovo zdravlje u važnom meču. Mbape je ove sezone postigao 38 golova u svim takmičenjima, od čega je 13 u Ligi šampiona, zbog čega njegov izostanak predstavlja ozbiljan problem za „kraljevski