Odabrano prvih sedam učesnika finala "Pesme za Evroviziju", među njima i bivši predsednički kandidat

U prvom polufinalu "Pesme za Evroviziju" sinoć je odabrano sedam kompozicija koje će se u finalu 28. februara takmičiti za predstavnika Srbije na predstojećoj "Pesmi Evrovizije" u Beču.

Od 12 učesnika prvog polufinala, koje je direktno prenosila Radio-televizija Srbije (RTS), u finale "Pesme za Evroviziju" su prošli Lores sa pesmom "Unseen", Zejna i "Jugoslavija", Janks "Srušio si sve" i Ana Mašulović sa "Zavoli me". Zahvaljujući glasovima stručnog žirija i gledalaca, po načelu "pola-pola", finalisti su postali i Kosmos trip sa "Sve je uredu", Mirna sa pesmom "Omaja" i Iva Grujin i "Otkrivam sebe". Mirna je ponovila svoj nastup zbog tehničkih