Odabrano prvih sedam učesnika finala "Pesme za Evroviziju", među njima i bivši predsednički kandidat

Insajder pre 3 sata
Odabrano prvih sedam učesnika finala "Pesme za Evroviziju", među njima i bivši predsednički kandidat

U prvom polufinalu "Pesme za Evroviziju" sinoć je odabrano sedam kompozicija koje će se u finalu 28. februara takmičiti za predstavnika Srbije na predstojećoj "Pesmi Evrovizije" u Beču.

Od 12 učesnika prvog polufinala, koje je direktno prenosila Radio-televizija Srbije (RTS), u finale "Pesme za Evroviziju" su prošli Lores sa pesmom "Unseen", Zejna i "Jugoslavija", Janks "Srušio si sve" i Ana Mašulović sa "Zavoli me". Zahvaljujući glasovima stručnog žirija i gledalaca, po načelu "pola-pola", finalisti su postali i Kosmos trip sa "Sve je uredu", Mirna sa pesmom "Omaja" i Iva Grujin i "Otkrivam sebe". Mirna je ponovila svoj nastup zbog tehničkih
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Ovo su pravila glasanja na PZE 2026: Za prolazak u finale se bori 12 takmičara

Ovo su pravila glasanja na PZE 2026: Za prolazak u finale se bori 12 takmičara

Blic pre 20 minuta
Otkazano emitovanje kviza "Superpotera" na RTS: Ove subote se neće prikazivati, ovo je razlog

Otkazano emitovanje kviza "Superpotera" na RTS: Ove subote se neće prikazivati, ovo je razlog

Blic pre 25 minuta
Otkazano emitovanje kviza "Superpotera": Ove nedelje se neće prikazivati, RTS otkrio razlog

Otkazano emitovanje kviza "Superpotera": Ove nedelje se neće prikazivati, RTS otkrio razlog

Kurir pre 5 minuta
Ove subote neće biti kviza "Superpotera" na RTS-u: Poznato i zbog čega

Ove subote neće biti kviza "Superpotera" na RTS-u: Poznato i zbog čega

Telegraf pre 44 minuta
Pevačica pesmom "Jugoslavija" hoće da predstavlja Srbiju na Evroviziji: Ovo je tekst pesme koju je sama napisala

Pevačica pesmom "Jugoslavija" hoće da predstavlja Srbiju na Evroviziji: Ovo je tekst pesme koju je sama napisala

Blic pre 2 sata
Izabrano prvih sedam učesnika finala „Pesme za Evroviziju“

Izabrano prvih sedam učesnika finala „Pesme za Evroviziju“

Vesti online pre 2 sata
VIDEO Evo ko su prvi finalisti Pesme za Evroviziju - poslušajte pesme

VIDEO Evo ko su prvi finalisti Pesme za Evroviziju - poslušajte pesme

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSEvrovizijaEurosongEvrosongPesma EvrovizijeJugoslavijaBečPesma za Evroviziju

Zabava, najnovije vesti »

Najbolji glumac svih vremena - prema nauci

Najbolji glumac svih vremena - prema nauci

N1 Info pre 50 minuta
Februarski toplotni talas zahvatio Evropu

Februarski toplotni talas zahvatio Evropu

Vesti online pre 0 minuta
Ekskluzivno u novom broju BIZLife-a: Ko danas zaista pokreće srpsku ekonomiju?

Ekskluzivno u novom broju BIZLife-a: Ko danas zaista pokreće srpsku ekonomiju?

BizLife pre 50 minuta
Ovo su pravila glasanja na PZE 2026: Za prolazak u finale se bori 12 takmičara

Ovo su pravila glasanja na PZE 2026: Za prolazak u finale se bori 12 takmičara

Blic pre 20 minuta
"Čula sam se sa Sarom Jo i Nevenom Božović" Mirna Radulović otvara PZE 2026! Pred nastup priznala: "Sve mi je bilo izazovno"…

"Čula sam se sa Sarom Jo i Nevenom Božović" Mirna Radulović otvara PZE 2026! Pred nastup priznala: "Sve mi je bilo izazovno" (video)

Blic pre 20 minuta