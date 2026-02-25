Udruženja poljoprivrednika prekidaju djalog sa ministrom poljoprivrede, nastavljaju blokade 80 puteva i raskrsnica Poznate satnice i lokacije za blokadu 80 puteva i raskrsnica u Srbiji

Insajder pre 3 sata
Udruženja poljoprivrednika prekidaju djalog sa ministrom poljoprivrede, nastavljaju blokade 80 puteva i raskrsnica Poznate…

Udruženja poljoprivrednika koja protestuju saopštila su danas da prekidaju svaki dijalog sa minstrom poljoprivrede Draganom Glamočićem zbog, kako su naveli, niza njegovih netačnih i uvredljivih izjava o poljoprivrednicima. Udruženja poljoprivrednika koja protestuju počinju danas u 10 časova totalnu, višesatnu blokadu oko 80 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi koje ocenjuju kao - katastrofalno.

"Od tvrdnji da je zarada po jednoj kravi 4.000 evra, da su proizvođači 'pijani milioneri' koji 'nose Rolex satove', do pitanja zašto se bavimo ovim poslom ako nam se navodno ne isplati, te da smo mladi i možemo naći drugi posao, kao i optužbi da smo politikanti - smatramo da je ispod dostojanstva da nastavimo bilo kakav dijalog sa takvim ministrom", navedeno je u saopštenju. Poljoprivrednici koji protestuju su naveli da je ministar Glamočić javno izjavio da je
