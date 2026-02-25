Na granici zaplenjeno 40 lažnih novčanica od 100 konvertibilnih maraka

pre 1 sat
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Policijske uprave u Šapcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, podneće krivičnu prijavu protiv A.

U. (2001) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje novca. Policija je na Graničnom prelazu sa Badovinci, na ulazu u Republiku Srbiju, zaustavila automobil kojim je upravljao osumnjičeni i prilikom kontrole, pronašla je i zaplenila 40 novčanica valute u apoenima od po 100 konvertibilnih maraka, za koje se sumnja da su falsifikovane. Policija nastavlja dalji rad na suzbijanju privrednog kriminala na teritoriji Republike Srbije.
