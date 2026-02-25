Uz pretnju nožem tražio od vozača autobusa da ne staje na stanice

Jug press pre 1 sat
Uz pretnju nožem tražio od vozača autobusa da ne staje na stanice

NIŠ Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su M.

K. (2007) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prinuda. On se sumnjiči da je 16. februara u Nišu, vozeći se u autobusu sa drugim putnicima, uz pretnju nožem, od vozača zahtevao da se ne zaustavlja na predviđenim stanicama, što je vozač i učinio, a potom tražio da zaustavi autobus nakon čega je izašao i pobegao. U pretresu stana koji M. K. koristi, policija je pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, pa
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

U dve odvojene akcije policija u Čačku zaplenila kokain, amfetamin i kanabis

U dve odvojene akcije policija u Čačku zaplenila kokain, amfetamin i kanabis

Sandžak haber pre 18 minuta
U dve odvojene akcije policija u Čačku zaplenila kokain, amfetamin i kanabis

U dve odvojene akcije policija u Čačku zaplenila kokain, amfetamin i kanabis

IndeksOnline pre 1 sat
Uhapšen mladić u Badovincima zbog falsifikovanja novca

Uhapšen mladić u Badovincima zbog falsifikovanja novca

Šabačke novosti pre 1 sat
Nišlija (25) pokušao da unese falsifikovane novčanice u zemlju: Zaplenjeno 4.000 maraka na graničnom prelazu Badovinci

Nišlija (25) pokušao da unese falsifikovane novčanice u zemlju: Zaplenjeno 4.000 maraka na graničnom prelazu Badovinci

Newsmax Balkans pre 44 minuta
Tužilaštvo: Podneta krivična prijava zbog deteta kome je pozlilo u vrtiću u Blacu

Tužilaštvo: Podneta krivična prijava zbog deteta kome je pozlilo u vrtiću u Blacu

NIN pre 2 sata
Krivična prijava protiv jedne osobe povodom bebe kojoj je pozlilo u vrtiću u Blacu

Krivična prijava protiv jedne osobe povodom bebe kojoj je pozlilo u vrtiću u Blacu

Euronews pre 1 sat
Trovanje bebe u Blacu: Podneta krivična prijava protiv jedne osobe (61)

Trovanje bebe u Blacu: Podneta krivična prijava protiv jedne osobe (61)

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišMarihuanaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

Novi izbori po starim pravilima: Glasanje u deset opština bez revidiranog biračkog spiska (VIDEO)

Novi izbori po starim pravilima: Glasanje u deset opština bez revidiranog biračkog spiska (VIDEO)

Insajder pre 28 minuta
Pokret Juga Srbije traži revitalizaciju bolničkog kompleksa u Pirotu iz 1914. godine

Pokret Juga Srbije traži revitalizaciju bolničkog kompleksa u Pirotu iz 1914. godine

Jug press pre 18 minuta
Bujanovac uz studente: Veliki skup 28.februara

Bujanovac uz studente: Veliki skup 28.februara

Jug press pre 14 minuta
Ponosan sam na naše kandidate i veliku podršku naroda: Vučević danas u poseti Lučanima i najavio - predsednik uskoro stiže u…

Ponosan sam na naše kandidate i veliku podršku naroda: Vučević danas u poseti Lučanima i najavio - predsednik uskoro stiže u Dragačevo (FOTO)

RINA pre 28 minuta
"Blic" u San Francisku na premijeri Samsung Galaxy S26 serije: Sve o tri nova modela i AI evoluciji

"Blic" u San Francisku na premijeri Samsung Galaxy S26 serije: Sve o tri nova modela i AI evoluciji

Blic pre 19 minuta