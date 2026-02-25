Uz pretnju nožem tražio od vozača autobusa da ne staje na stanice

NIŠ Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu, uhapsili su M.

K. (2007) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prinuda. On se sumnjiči da je 16. februara u Nišu, vozeći se u autobusu sa drugim putnicima, uz pretnju nožem, od vozača zahtevao da se ne zaustavlja na predviđenim stanicama, što je vozač i učinio, a potom tražio da zaustavi autobus nakon čega je izašao i pobegao. U pretresu stana koji M. K. koristi, policija je pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je marihuana, pa