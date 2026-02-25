"Lagao si, ubijali ste Amerikance" Demokrate izviždale Trampa, Al Grin poručio: "Crnci nisu majmuni"! Ilhan Omar bila najglasnija (foto/video)

Kurir pre 2 sata  |  CNN/Preneo: V.M.)
"Lagao si, ubijali ste Amerikance" Demokrate izviždale Trampa, Al Grin poručio: "Crnci nisu majmuni"! Ilhan Omar bila…

Tokom obraćanja američkog predsednika Donalda Trampau Kongresu SAD o stanju nacije, demokratska kongresmenka Ilhan Omar uzvikivala je: "Ubijali ste Amerikance!" dok je Tramp kritikovao demokrate zbog zahteva za reformom imigracione politike i povezao situaciju sa finansiranjem Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS).

Omarova i druge demokrate negodovali su i dobacivali dok je Tramp govorio o tome da "prva dužnost američke vlade jeste da štiti američke građane, a ne ilegalne doseljenike." Komentari Omarove odnose se na federalnu imigracionu operaciju poznatu kao "Operation Metro Surge" u Minesoti, tačnije Mineapolisu, koja je privukla veliku pažnju američke i svetske javnosti i izazvala velike proteste širom zemlje. Tokom ove operacije, federalni imigracioni agenti (ICE), deo
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Iran odgovorio Trampu: Profesionalni lažov!

Iran odgovorio Trampu: Profesionalni lažov!

Pravda pre 15 minuta
Esmail Bagei o Trampovom govoru: Profesionalni lažovi su dobri u stvaranju "iluzije istine"

Esmail Bagei o Trampovom govoru: Profesionalni lažovi su dobri u stvaranju "iluzije istine"

NIN pre 40 minuta
Iran odgovorio Trampu: Profesionalni lažovi su dobri u stvaranju "iluzije istine"

Iran odgovorio Trampu: Profesionalni lažovi su dobri u stvaranju "iluzije istine"

B92 pre 1 sat
Dvočasovni spektakl ovacija, skandala i anarhije FOTO/VIDEO

Dvočasovni spektakl ovacija, skandala i anarhije FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Iran opasno odgovorio nakon Trampovog govora: Uporedili ga sa nacistom Gebelsom

Iran opasno odgovorio nakon Trampovog govora: Uporedili ga sa nacistom Gebelsom

Večernje novosti pre 1 sat
"Ubico Amerikanaca!" Potpuni haos tokom Trampovog govora, poslanici mu dovikivali, sačekao ga i ovaj transparent (foto, video)

"Ubico Amerikanaca!" Potpuni haos tokom Trampovog govora, poslanici mu dovikivali, sačekao ga i ovaj transparent (foto, video)

Blic pre 2 sata
Demokrata izbačen iz Kongresa tokom Trampovog govora zbog transparenta „Crnci nisu majmuni“

Demokrata izbačen iz Kongresa tokom Trampovog govora zbog transparenta „Crnci nisu majmuni“

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Demokratska strankaMinesotaDonald Trampamerikasadmineapolisice

Svet, najnovije vesti »

Ambasada Ukrajine: Oštećenje spomenika pesniku Ševčenku u Novom Sadu sramotan čin

Ambasada Ukrajine: Oštećenje spomenika pesniku Ševčenku u Novom Sadu sramotan čin

Beta pre 15 minuta
„Svetsko prvenstvo sa ovim nasiljem nije dobra ideja“: Meksiko u problemu – pod upitnikom prihod od tri milijarde evra

„Svetsko prvenstvo sa ovim nasiljem nije dobra ideja“: Meksiko u problemu – pod upitnikom prihod od tri milijarde evra

Danas pre 45 minuta
Ambasada Ukrajine: Oštećenje spomenika pesniku Ševčenku u Novom Sadu sramotan čin

Ambasada Ukrajine: Oštećenje spomenika pesniku Ševčenku u Novom Sadu sramotan čin

Serbian News Media pre 15 minuta
(Foto, video) Grudvanje se pretvorilo u politički okršaj! Policajci završili u bolnici u Njujorku, za dve osobe se traga…

(Foto, video) Grudvanje se pretvorilo u politički okršaj! Policajci završili u bolnici u Njujorku, za dve osobe se traga, oglasio se Mamdani

Blic pre 15 minuta
Ubio majku svoje trudne devojke: Deportovan Amerikanac nakon 11 godina u zatvoru u Indoneziji

Ubio majku svoje trudne devojke: Deportovan Amerikanac nakon 11 godina u zatvoru u Indoneziji

Danas pre 55 minuta