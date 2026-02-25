"Lagao si, ubijali ste Amerikance" Demokrate izviždale Trampa, Al Grin poručio: "Crnci nisu majmuni"! Ilhan Omar bila najglasnija (foto/video)

Tokom obraćanja američkog predsednika Donalda Trampau Kongresu SAD o stanju nacije, demokratska kongresmenka Ilhan Omar uzvikivala je: "Ubijali ste Amerikance!" dok je Tramp kritikovao demokrate zbog zahteva za reformom imigracione politike i povezao situaciju sa finansiranjem Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS).

Omarova i druge demokrate negodovali su i dobacivali dok je Tramp govorio o tome da "prva dužnost američke vlade jeste da štiti američke građane, a ne ilegalne doseljenike." Komentari Omarove odnose se na federalnu imigracionu operaciju poznatu kao "Operation Metro Surge" u Minesoti, tačnije Mineapolisu, koja je privukla veliku pažnju američke i svetske javnosti i izazvala velike proteste širom zemlje. Tokom ove operacije, federalni imigracioni agenti (ICE), deo