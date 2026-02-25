Partizan nema ni sreće: Crno-beli posle velike drame pali u Istanbulu! Turci sramno provocirali srpski tim

Partizan nema ni sreće: Crno-beli posle velike drame pali u Istanbulu! Turci sramno provocirali srpski tim

Od najnovijeg Hronološki Karlik Džons je fauliran 57 sekundi pre kraja.

Oba puta je bio precizan - 73:71. Džons ima 13 poena. Biberović pogađa 34 sekunde pre kraja - 75:71. Osetkovski pogađa pod faulom - 75:73. Do kraja je 26.4 sekunde. Miran je Osetkovski - 75:74. Bonga je faulirao Horton Takera 14.2 sekunde pre kraja. Pogodio je oba - 77:74. Fauliran je Karlik Džons 10.3 sekunde pre kraja. Pogodio je oba - 77:76. Biberović je fauliran 8.9 sekundi pre kraja. Pogodio je oba - 79:76. Penjaroja traži poslednji tajm-aut. Karlik Džons je
