Srbin baš nema sreće ove sezone: Jović propustio meč zbog povrede, Majami doživeo poraz!

Košarkaši Milvokija su na svom terenu pobedili Majami sa 128:117.

Do četvrte pobede u poslednjih pet utakmica, Milvoki su vodili Kevin Porter sa 32 i Bobi Portis i Rajan Rolins sa 21 poenom. Na drugoj strani, najbolji su bili Norman Pauel sa 26 i Bem Adebajo sa 18 poena i devet skokova. Srpski košarkaš u redovima Majamija Nikola Jović nije igrao zbog problema sa povredom. Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: