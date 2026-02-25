Srbin baš nema sreće ove sezone: Jović propustio meč zbog povrede, Majami doživeo poraz!

Kurir pre 1 sat
Srbin baš nema sreće ove sezone: Jović propustio meč zbog povrede, Majami doživeo poraz!

Košarkaši Milvokija su na svom terenu pobedili Majami sa 128:117.

Do četvrte pobede u poslednjih pet utakmica, Milvoki su vodili Kevin Porter sa 32 i Bobi Portis i Rajan Rolins sa 21 poenom. Na drugoj strani, najbolji su bili Norman Pauel sa 26 i Bem Adebajo sa 18 poena i devet skokova. Srpski košarkaš u redovima Majamija Nikola Jović nije igrao zbog problema sa povredom. Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Topić postigao trojku u pobedi Oklahome nad Torontom: Jović nije igrao, Vukčević bez zapaženijeg učinka

Topić postigao trojku u pobedi Oklahome nad Torontom: Jović nije igrao, Vukčević bez zapaženijeg učinka

Dnevnik pre 1 sat
Jović propustio još jednu utakmicu - Vukčević imao mnogo minuta, ali malo poena VIDEO

Jović propustio još jednu utakmicu - Vukčević imao mnogo minuta, ali malo poena VIDEO

B92 pre 48 minuta
Oklahoma bolja od Toronta - tri poena Topića, loše šutersko veče Vukčevića (VIDEO)

Oklahoma bolja od Toronta - tri poena Topića, loše šutersko veče Vukčevića (VIDEO)

RTV pre 1 sat
Pobeda Oklahome nad Torontom: Topić upisao 3 poena

Pobeda Oklahome nad Torontom: Topić upisao 3 poena

Nedeljnik pre 1 sat
Pet minuta za Topića u pobedi protiv Rajakovića i pet poena za Vukčevića /video/

Pet minuta za Topića u pobedi protiv Rajakovića i pet poena za Vukčevića /video/

Sputnik pre 1 sat
Tristan Vukčević ponovo u startnoj petorci Vašingtona: Altanta slavila u prestonici

Tristan Vukčević ponovo u startnoj petorci Vašingtona: Altanta slavila u prestonici

Euronews pre 1 sat
Ozdravljeni Nikola Topić dobio poverenje trenera i protiv Toronta: Minut po minut...

Ozdravljeni Nikola Topić dobio poverenje trenera i protiv Toronta: Minut po minut...

Euronews pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAnikola jovic

Sport, najnovije vesti »

“Žućkova levica” stavljena u vitrine, a sada kreću Zvezdina “finala”

“Žućkova levica” stavljena u vitrine, a sada kreću Zvezdina “finala”

Sportske.net pre 18 minuta
“Mi smo tim iz malog grada”: Bode Glimt je apsolutni hit Lige šampiona, a pre godinu i po je pognute glave napustio Beograd…

“Mi smo tim iz malog grada”: Bode Glimt je apsolutni hit Lige šampiona, a pre godinu i po je pognute glave napustio Beograd

Danas pre 23 minuta
Hrabar potez: Novi trener Partizana vraća igrača koji je isprozivao klub!

Hrabar potez: Novi trener Partizana vraća igrača koji je isprozivao klub!

Hot sport pre 3 minuta
Male razlike za velike rezultate čuda sa severa: „Neverovatno – možete li da verujete?“

Male razlike za velike rezultate čuda sa severa: „Neverovatno – možete li da verujete?“

Sputnik pre 13 minuta
Bura u Efesu pred Zvezdu, Larkin pobesneo kao nikad: "Godinama sam igrao povređen, jadno je to što rade"

Bura u Efesu pred Zvezdu, Larkin pobesneo kao nikad: "Godinama sam igrao povređen, jadno je to što rade"

Nova pre 13 minuta