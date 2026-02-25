UEFA uslišila zahtev Reala: Odbijena žalba Benfike! Prestijani ne može da igra u revanšu!

Kurir pre 1 sat
UEFA uslišila zahtev Reala: Odbijena žalba Benfike! Prestijani ne može da igra u revanšu!

Fudbaleri Reala od 21 čas u Madridu dočekuju Benfiku u revanšu plej-ofa Lige šampiona.

Madriđani imaju prednost iz prve utakmice, pošto su golom Vinisijusa slavili u Lisabonu 1:0. Taj meč odigran je u senci skandala, pošto je upravo Vinisijus optužio Đanluku Prestijanija da ga je vređao na rasističkoj osnovi. Puno je toga napisano posle toga, a da nije utvrđeno da li je Argentinac zaista Brazilcu uputio rasističke uvrede. Ipak, Real se žalio, a UEFA donela danas konačnu odluku da Prestijani bude suspendovan za večerašnju utakmicu. Time je odbijena
