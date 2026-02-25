"Verujem u sud žirija, uvek će biti onih koji se osećaju oštećeno": Sandra Perović o problemima na PZE i tome ko drži sve konce u rukama

Sandra Perović, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa RTS-a u prvom polufinalu Pesme za Evroviziju 2026. govorila je o takmičenju.

Ona se obratila predstavnicima medija i govorila na sve teme pa i probleme koji su se dešavali uoči takmičenja kada je pao kran, a potom je i nastup Mirne Radulović morao da se ponovi. Kako vam deluje prvo polufinalno veče Festivala „Pesma za Evroviziju“ i kolika je sada odgovornost na organizatorima? "Velika je odgovornost, ali smo izuzetno zadovoljni izgledom naše scene – zaista je na svetskom nivou. Ideja je od samog početka bila da se sve razvije u duhu