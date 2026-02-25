Zvezda nakon rovovske bitke srušila Efes u paklu Arene: Fantastični Batler rafalom trojki nosio crveno-bele do kapitalne pobede!

Od najnovijeg Hronološki Velika i jako važna pobeda Crvene zvezde.

Osmani vraća nadu Efesu. Sjajni Batler njegova sedma trojka. A onda Lojd poentira sa druge strane, ponovo trojka Kordinije poentira nakon prodora. Izundu fauliran, pogađa oba penala. Moneke krade loptu i poentira iz kontre. Takođe uz faul. Možda i prelomni momenat meča. Moneke pogađa nakon asistencije Kalinića. Tajm-aut Pabla Lasa. Mekintajer promašuje oba slobodna bacanja. Nvora poentira iz nemoguće pozicije. Dožer fauliran, ide na liniju penala. Siguran. Nvora