Uprkos ometanju u prikupljanju potpisa, opozicija u Kuli veruje u pobedu na lokalnim izborima

Mladi Kula i Zeleno-levi front Kula svedoče brojnim pritiscima u izbornom procesu. Poslednja prepreka sa kojom se susreću je overavanje potpisa podrške. Ipak, oni su uvereni u pobedu, zbog izrazite podrške i angažovanosti građana. „Čvrsto verujemo da će Kula biti prva slobodna opština u Vojvodini i Srbiji“, za Mašinu kaže kopredsednik ZLF Kula, Rade Obradović.

Redovni lokalni izbori raspisani su u devet opština i gradova, a svi će biti održani u nedelju 29. marta. Pred izbore, najveći incidenti su se za sada događali u Kuli, u kojoj su građani i studenti u više navrata napadani, targetirani i zastrašivani. Kopredsednik ZLF Kula, Rade Obradović, za Mašinu navodi da je osetno da je Kula spremna za promene, a Ujedinjeni za Kulu i ZLF su tu da „označe kraj vlasti SNS“ u njihovoj opštini. Podsetimo, Koaliciju Ujedinjeni za