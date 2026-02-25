Nevena Božović nije požela sreću Saški Yanx: Zajedno se takmičile u popularnom takmičenju, sad izostala podrška

Aleksandra Janković poznata kao Yanx predstavila se na ovogodišnjoj " Pesmi Evrovizije" numerom "Srušio si sve", a njen nastup bio je jedan od najzapaženijih, zbog čega se i našla na listi finalista koji će svoju sreću okušati u subotu, 28. februara.

Podsetimo, ona je pažnju javnosti prvi put privukla još kao tinejdžerka u emisiji "3K dur", a potom i u drugim brojnim takmičenjima, poput "Prvog glasa Srbije". Iako je eliminisana rano, u šestom krugu nastupa uživo, Saška je preko noći postala tema svetskih medija jer ju je javno pohvalila slavna pevačica Dženifer Hadson. U proteklim godinama, Sašku smo više puta videli na sceni PZE, a sada je, nakon prolaska u finale podelila sa nama svoje utiske. Na pitanje da