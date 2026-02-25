"Samo da vidim da li si prošao ili smo prošli?": Zbog ovih Stankovićevih reči smejao se i Eraković

Mondo pre 1 sat  |  Dušan Ninković
"Samo da vidim da li si prošao ili smo prošli?": Zbog ovih Stankovićevih reči smejao se i Eraković

Crvena zvezda će u četvrtak (18.45) dočekati Lil, a meč protiv francuskog predstavnika u baražu za osminu finala Lige Evrope najavili su trener Dejan Stanković i defanzivac Strahinja Eraković.

Tokom Erakovićevog odgovora na jedno do novinarskih pitanja, Stanković se ubacio i postavio potpitanje momku kojeg je svojevremeno pogurao u prvi tim Zvezde. Strahinja Eraković je komentarisao svoju izjavu nakon pobede nad Partizanom, kada je istakao da nije zadovoljan svojom igrom. Tada je pominjao greške koje je napravio, verovatno aludirajući na poklonjenu loptu koja je crno-belima omogućila prvu šansu na meču. Ovog puta nije želeo o detaljima, već je samo
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Pravio sam se pametan, tamo gde nisam morao": Eraković o greškama u derbiju, otkrio kakav Lil očekuje u revanšu

"Pravio sam se pametan, tamo gde nisam morao": Eraković o greškama u derbiju, otkrio kakav Lil očekuje u revanšu

Nova pre 2 minuta
Pred dolazak lila! Sjajna vest za navijače Zvezde! Francuzima se ovo neće svideti!

Pred dolazak lila! Sjajna vest za navijače Zvezde! Francuzima se ovo neće svideti!

Večernje novosti pre 2 minuta
Eraković: Ne želimo da upadnemo u probleme pred našim navijačima

Eraković: Ne želimo da upadnemo u probleme pred našim navijačima

RTS pre 42 minuta
Efes bez Larkina protiv Crvene zvezde

Efes bez Larkina protiv Crvene zvezde

Danas pre 7 minuta
Nije se oporavio: Efes gostuje Zvezdi drastično oslabljen

Nije se oporavio: Efes gostuje Zvezdi drastično oslabljen

Sport klub pre 47 minuta
Pravio sam se pametan u večitom derbiju, Eraković iskren: "Moglo je skupo da nas košta, sada da pariramo Lilu"

Pravio sam se pametan u večitom derbiju, Eraković iskren: "Moglo je skupo da nas košta, sada da pariramo Lilu"

Dnevnik pre 12 minuta
Vratio se odlični Belgijanac - "Bolnica" u Lilu pred dolazak u Beograd se smanjila

Vratio se odlični Belgijanac - "Bolnica" u Lilu pred dolazak u Beograd se smanjila

Sportske.net pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaPartizanLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Partizan protiv lidera Evrolige - sa Džonsom i Miltonom na Fenerbahče

Partizan protiv lidera Evrolige - sa Džonsom i Miltonom na Fenerbahče

RTS pre 1 minut
Hrvatski mediji bruje o nevoljama srpskih boksera u Rusiji: Srbi ostali zarobljeni na aerodromu, a evo šta su pisali u…

Hrvatski mediji bruje o nevoljama srpskih boksera u Rusiji: Srbi ostali zarobljeni na aerodromu, a evo šta su pisali u komšiluku!

Hot sport pre 2 minuta
Spektakularna trka za titulu u Premijer ligi: Da li će Arsenal ponovo plakati? Gvardiola i Mančester siti u poteri, istorija…

Spektakularna trka za titulu u Premijer ligi: Da li će Arsenal ponovo plakati? Gvardiola i Mančester siti u poteri, istorija se ponavlja?

Kurir pre 2 minuta
Tajna uspeha Bode Glimta - vojni pilot kao klupski psiholog, trener vizionar i lokalni fudbaleri

Tajna uspeha Bode Glimta - vojni pilot kao klupski psiholog, trener vizionar i lokalni fudbaleri

RTS pre 2 minuta
(VIDEO) Tako se voli klub: Vernost bez granica

(VIDEO) Tako se voli klub: Vernost bez granica

Sport klub pre 2 minuta