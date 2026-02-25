Gledajte Dan uživo u 16.30h: Traktori kreću za Beograd?

N1 Info pre 2 sata  |  N1 Beograd
Gledajte Dan uživo u 16.30h: Traktori kreću za Beograd?

Traktori i priključna vozila brojnih poljoprivrednika blokirali su puteve u više mesta.

Zemljoradnici i stoĉari poručuju Vladi da će doći i u Beograd, ako ministar poljoprivrede Dragan Glamočić ne shvati ozbiljno njihove zahteve. Dan uživo biće na više lokacija u Srbiji gde su blokade puteva postavljene. Zašto nemački novinar Mihael Martens kaže da Srbija ne bi mogla da uđe u Evropsku uniji, ĉak i da je na njenom čelu Nelson Mandela, a ne Aleksandar Vučić? I zašto Evropska narodna partija okleva da preduzme mere protiv svoje pridružene članice, Srpske
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

BLOG Desetak poljoprivrednika dobilo poziv za informativni razgovor iz policije zbog blokada: Mlekari traže od Vlade da se…

BLOG Desetak poljoprivrednika dobilo poziv za informativni razgovor iz policije zbog blokada: Mlekari traže od Vlade da se izjasni o ponašanju Glamočića

Nova pre 34 minuta
Bivši ministar poljoprivrede: „Nenormalno je da litar mleka u prodavnici košta kao pet kod proizvođača“

Bivši ministar poljoprivrede: „Nenormalno je da litar mleka u prodavnici košta kao pet kod proizvođača“

Danas pre 1 sat
"Bolestan organizam lečen pogrešnim lekovima": Bivši ministar poljoprivrede o problemima u oblasti

"Bolestan organizam lečen pogrešnim lekovima": Bivši ministar poljoprivrede o problemima u oblasti

Radio 021 pre 2 sata
Petnaesti dan poljoprivrednici blokiraju puteve na više lokacija

Petnaesti dan poljoprivrednici blokiraju puteve na više lokacija

RTS pre 2 sata
"Bolestan organizam lečen pogrešnim lekovima": Nekadašnji ministar poljoprivrede priča šta (ni)je za 12 godina urađeno u agraru…

"Bolestan organizam lečen pogrešnim lekovima": Nekadašnji ministar poljoprivrede priča šta (ni)je za 12 godina urađeno u agraru

N1 Info pre 2 sata
Poljoprivrednik Muzikravić: Prinuđeni smo na blokade kako bismo spasili i sebe, i selo, i Srbiju

Poljoprivrednik Muzikravić: Prinuđeni smo na blokade kako bismo spasili i sebe, i selo, i Srbiju

Ozon press pre 4 sati
Šire se blokade poljoprivrednika: Obustavljen dijalog sa ministrom, pojedini poljoprivrednici pozvani na informativni razgovor

Šire se blokade poljoprivrednika: Obustavljen dijalog sa ministrom, pojedini poljoprivrednici pozvani na informativni razgovor

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaNarodna partijaNelson MandelaPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Razgovor sa Milicom i Rastkom

Razgovor sa Milicom i Rastkom

Danas pre 29 minuta
Nije zamena za krevet: Kako spavanje na kauču šteti vašem zdravlju

Nije zamena za krevet: Kako spavanje na kauču šteti vašem zdravlju

Danas pre 24 minuta
Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Vučić uhapsio borce sa Košara: Veterani pozvali na skup podrške kolegama u Kraljevu

Danas pre 49 minuta
I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

I Jukom objavio preliminarne rezultate izbora za članove VST

Danas pre 1 sat
Đinđić je SRS, a odnosi se i na SNS, smatrao virusom, a ne političkim protivnikom

Đinđić je SRS, a odnosi se i na SNS, smatrao virusom, a ne političkim protivnikom

Danas pre 1 sat