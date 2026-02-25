Kako je mali tim iz Arktičkog kruga postao evropski velikan: Ovo je priča o Bodo Glimtu koji redom ruši fudbalske velikane

Norveški Bodo Glimt izbacio je sinoć Inter iz Milana iz šesnaestine finala, ostvarivši tako jedno od najvećih iznenađenja u istoriji Lige šampiona.

Suočeni sa trostrukim šampionom Interom iz Milana, koji je pre nešto više od devet meseci poražen od Pari Sen Žermena u finalu ovog takmičenja, Bodo je imao težak zadatak, iako su iz prvog meča nosili prednost od 3:1, piše BBC S port. Ipak, ponovo su odgovorili na izazov, baš kao kada su u grupnoj fazi savladali Mančester siti i Atletiko Madrid. Pored svih sjajnih rezultata, Bodo Glimt je srpskoj publici poznat po kvalifikacionim mečevima u sezoni 2024/25 kada ih