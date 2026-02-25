London i Pariz, koji prema tvrdnjama ruske obaveštajne službe planiraju da snabdeju Ukrajinu nuklearnim oružjem, „poigravaju se“ tim pitanjem zajedno sa Kijevom, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Zaharova je rekla da se više ne radi samo o pretnjama i izjavama, već da se, prema njenim rečima, preduzimaju konkretne akcije. „Velika Britanija i Francuska se pripremaju i već su u procesu manipulisanja, ne retorički, već praktično, pitanjem nuklearnog oružja“, rekla je Zaharova, prenela je RIA Novosti. Prema tvrdnjama ruske Spoljne obaveštajne službe, zbog, kako se navodi, teške situacije u Severnoatlantskom savezu, Velika Britanija i Francuska planiraju da