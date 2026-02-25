Kako izgleda SNS otimačina i pre nego što se raspišu izbori: Ne biraju sredstva da dođu do glasova, ovo su primeri koji to dokazuju

Nova pre 1 sat
Kako izgleda SNS otimačina i pre nego što se raspišu izbori: Ne biraju sredstva da dođu do glasova, ovo su primeri koji to…

Izbori u 10 opština u Srbiji raspisani su za 29. mart, međutim, Srpska napredna stranka u ovim mestima sprovodi kampanju već puna dva meseca, zloupotrebljavajući državne resurse. Mobilisani su svi - od predsednika i premijera, do ministara i dobro poznatih operativaca. CRTA je sastavila čitav spisak predizbornih mahinacija kojima se naprednjaci služe u opštinama u kojim će građani na birališta, a na čijem su čelu gradonačelnici poznati po brojnim aferama.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je u ponedeljak redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart ove godine. Redovni lokalni izbori biće održani u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka. Istog dana, predsednik Skupštine grada Užica Dragoljub Stojadinović raspisao je lokalne izbore za Gradsku opštinu Sevojno, koji će biti održani.
