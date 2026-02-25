Sestra Ane Ivanović na PZE: Gledali smo je u popularnim serijama, a naziv njene pesme je odmah privukao pažnju (FOTO)

Ovogodišnja učesnica PZE Milica Burazer privkla je mnogo pažnje pesmom sa neobičnim nazivom - "Svima vama treba mama".

Milica će učestvovati u drugoj polufinalnoj večeri i boriti se za prolazak u finale Pesme za Evroviziju. Međutim, ona je već privkla pažnju, kako pesmom, tako i svojim prethodnim ostvarenjima. Naime, Milica je po profesiji glumica, čime se bavi od malena. Glumu je diplomirala 2017. godine u klasi Nebojše Dugalića i posle toga je ostvarila uloge u popularnim domaćim serijama, kao što su „Igra sudbine”, „Klan”, „Kljun”, „Vojna akademija”, kao i serija „Mala supruga”