Sestra Ane Ivanović na PZE: Gledali smo je u popularnim serijama, a naziv njene pesme je odmah privukao pažnju (FOTO)

Nova pre 48 minuta
Sestra Ane Ivanović na PZE: Gledali smo je u popularnim serijama, a naziv njene pesme je odmah privukao pažnju (FOTO)

Ovogodišnja učesnica PZE Milica Burazer privkla je mnogo pažnje pesmom sa neobičnim nazivom - "Svima vama treba mama".

Milica će učestvovati u drugoj polufinalnoj večeri i boriti se za prolazak u finale Pesme za Evroviziju. Međutim, ona je već privkla pažnju, kako pesmom, tako i svojim prethodnim ostvarenjima. Naime, Milica je po profesiji glumica, čime se bavi od malena. Glumu je diplomirala 2017. godine u klasi Nebojše Dugalića i posle toga je ostvarila uloge u popularnim domaćim serijama, kao što su „Igra sudbine”, „Klan”, „Kljun”, „Vojna akademija”, kao i serija „Mala supruga”
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Ovo su pravila glasanja na PZE 2026. Za prolazak u finale se bori 12 takmičara: ovako možete podržati favorita

Ovo su pravila glasanja na PZE 2026. Za prolazak u finale se bori 12 takmičara: ovako možete podržati favorita

Blic pre 1 sat
Sestra Ane Ivanović hoće da predstavlja Srbiju na Evroviziji: Glumica i pevačica nastupa u drugom polufinalu PZE 2026 s moćnom…

Sestra Ane Ivanović hoće da predstavlja Srbiju na Evroviziji: Glumica i pevačica nastupa u drugom polufinalu PZE 2026 s moćnom porukom

Kurir pre 1 sat
Sestra Ane Ivanović nastupa na Pesmi za Evroviziju: Gledali smo je u srpskim hit serijama, a evo koliko liče njih dve

Sestra Ane Ivanović nastupa na Pesmi za Evroviziju: Gledali smo je u srpskim hit serijama, a evo koliko liče njih dve

Mondo pre 1 sat
Otkazano emitovanje kviza Superpotera na Javnom servisu: RTS već promenio programsku šemu

Otkazano emitovanje kviza Superpotera na Javnom servisu: RTS već promenio programsku šemu

Mondo pre 2 sata
Otkazano emitovanje kviza "Superpotera" na RTS: Ove subote se neće prikazivati, ovo je razlog

Otkazano emitovanje kviza "Superpotera" na RTS: Ove subote se neće prikazivati, ovo je razlog

Blic pre 3 sata
Otkazano emitovanje kviza "Superpotera": Ove nedelje se neće prikazivati, RTS otkrio razlog

Otkazano emitovanje kviza "Superpotera": Ove nedelje se neće prikazivati, RTS otkrio razlog

Kurir pre 3 sata
Ove subote neće biti kviza "Superpotera" na RTS-u: Poznato i zbog čega

Ove subote neće biti kviza "Superpotera" na RTS-u: Poznato i zbog čega

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ana IvanovićEvrovizijaEurosongEvrosongPesma za Evroviziju

Zabava, najnovije vesti »

Sprečen pokušaj šverca nakita, srebrnjaka, časovnika i semenki marihuane vrednih 30.000 evra na Preševu

Sprečen pokušaj šverca nakita, srebrnjaka, časovnika i semenki marihuane vrednih 30.000 evra na Preševu

Južne vesti pre 8 minuta
Reforme, kontroverze i drugarstvo sa Trampom: Priča Đanija Infantina, čelnika svetskog fudbala

Reforme, kontroverze i drugarstvo sa Trampom: Priča Đanija Infantina, čelnika svetskog fudbala

BBC News pre 44 minuta
Moćan NAS za zahtevne poslovne korisnike

Moćan NAS za zahtevne poslovne korisnike

PC Press pre 58 minuta
"Svako ima pravo" Tina Ivanović odgovorila Aleksandri Radović: A evo kako se oseća posle razvoda

"Svako ima pravo" Tina Ivanović odgovorila Aleksandri Radović: A evo kako se oseća posle razvoda

Blic pre 9 minuta
"Hvala vam što će se tako zvati" U porodicu Balašević stiže dečak i svi smišljaju ime, a ponosna tetka već ima predlog: "Jeste…

"Hvala vam što će se tako zvati" U porodicu Balašević stiže dečak i svi smišljaju ime, a ponosna tetka već ima predlog: "Jeste možda neobično, ali je jako lepo"

Blic pre 29 minuta