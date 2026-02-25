Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Radio 021 pre 5 sati  |  Beta
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Srbijom o njihovom integrisanju u roming sistem Evropske unije.

"Kada se finalizuju sporazumi sa svakim od partnera i nakon što se oni u potpunosti usklade s pravilima EU o romingu, osobe koje putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će da pozivaju, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke bez dodatnih naknada za roming", saopštila je Evropska komisija. To će značiti nesmetanu povezanost po domaćim cenama za građane sa Zapadnog Balkana koji putuju u EU, kao i za putnike EU koji posećuju ovaj region. "Sporazum će
