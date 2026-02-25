Glamočić: Srbija tražila uvođenje prevelmana na mleko u prahu i polutvrde sireve iz EU

Radio 021 pre 38 minuta  |  Beta
Glamočić: Srbija tražila uvođenje prevelmana na mleko u prahu i polutvrde sireve iz EU

Ministar poljoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je da je Srbija zatražila uvođenje prelevmana na mleko u prahu i polutvrde sireve iz Evropske unije.

Ovo je saopštio nakon onlajn konsultacija sa predstavnicima Evropske komisije. Ova mera bi bila oročena na šest meseci, uz objašnjenje da bi te zaštitne mere važile za proizvode za koje je utvrđeno da na ovdašnje tržište dolaze u povećanim količinama u odnosu na isti period prethodne godine i po cenama koje su ispod minimalne ekonomske cene proizvodnje. Sastankom je predsedavao predstavnik Generalnog direktorata za proširenje i istočno susedstvo Evropske komisije
