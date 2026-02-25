Lekar o Dačiću: Borimo se za njegov život, ima tešku upalu pluća

Radio 021 pre 17 minuta  |  Tanjug
Lekar o Dačiću: Borimo se za njegov život, ima tešku upalu pluća

Pomoćnik direktora za pulmologiju Kliničkog centra Srbije Spasoje Popević izjavio je da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ima tešku upalu pluća i da je situacija teška.

Kako je izjavio, trenutno je na respiratoru i dobija sve potrebne lekove i terapiju. "Tim respiratorom koji je način lečenja mi kupujemo vreme koje je potrebno da ti lekovi deluju i borimo se za njegov život. Teška upala pluća i borba za njegov život", rekao je doktor Popević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zajedno sa drugim članovima Vlade bio u poseti Dačiću. Kako je rekao, ministar je u teškom stanju. "Posetili smo potpredsednika vlade i predsednika SPS
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Ivica Dačić hitno primljen u Klinički centar Srbije

Ivica Dačić hitno primljen u Klinički centar Srbije

N1 Info pre 36 minuta
Pomoćnik direktora za pulmologiju: Ivica Dačić ima tešku upalu pluća, situacija je jako teška

Pomoćnik direktora za pulmologiju: Ivica Dačić ima tešku upalu pluća, situacija je jako teška

Insajder pre 2 minuta
Lekar o zdravstvenom stanju Dačića: Ima tešku upalu pluća, trenutno je na respiratoru

Lekar o zdravstvenom stanju Dačića: Ima tešku upalu pluća, trenutno je na respiratoru

Nova pre 17 minuta
Ivica Dačić na respiratoru, lekari mu se bore za život

Ivica Dačić na respiratoru, lekari mu se bore za život

Vreme pre 12 minuta
Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Situacija teška, na respiratoru je

Vučić obišao Dačića na Klinici za pulomologiju: Situacija teška, na respiratoru je

Sputnik pre 2 minuta
Ivica Dačić hitno hospitalizovan: Ministar unutrašnjih poslova u teškom zdravstvenom stanju

Ivica Dačić hitno hospitalizovan: Ministar unutrašnjih poslova u teškom zdravstvenom stanju

Glas juga pre 35 minuta
DOKTOR KLINIČKOG CENTRA O STANJU IVICE DAČIĆA: Obostrana upala pluća, na respiratoru – ključna naredna 72 sata

DOKTOR KLINIČKOG CENTRA O STANJU IVICE DAČIĆA: Obostrana upala pluća, na respiratoru – ključna naredna 72 sata

Glas juga pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSIvica DačićMinistar unutrašnjih poslovaPredsednik Srbije

Regioni, najnovije vesti »

Lekar o Dačiću: Borimo se za njegov život, ima tešku upalu pluća

Lekar o Dačiću: Borimo se za njegov život, ima tešku upalu pluća

Radio 021 pre 17 minuta
Ivica Dačić hitno primljen u Klinički centar Srbije

Ivica Dačić hitno primljen u Klinički centar Srbije

N1 Info pre 36 minuta
Pomoćnik direktora za pulmologiju: Ivica Dačić ima tešku upalu pluća, situacija je jako teška

Pomoćnik direktora za pulmologiju: Ivica Dačić ima tešku upalu pluća, situacija je jako teška

Insajder pre 2 minuta
Lekar o zdravstvenom stanju Dačića: Ima tešku upalu pluća, trenutno je na respiratoru

Lekar o zdravstvenom stanju Dačića: Ima tešku upalu pluća, trenutno je na respiratoru

Nova pre 17 minuta
Ivica Dačić na respiratoru, lekari mu se bore za život

Ivica Dačić na respiratoru, lekari mu se bore za život

Vreme pre 12 minuta