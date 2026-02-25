Lekar o Dačiću: Borimo se za njegov život, ima tešku upalu pluća

Pomoćnik direktora za pulmologiju Kliničkog centra Srbije Spasoje Popević izjavio je da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ima tešku upalu pluća i da je situacija teška.

Kako je izjavio, trenutno je na respiratoru i dobija sve potrebne lekove i terapiju. "Tim respiratorom koji je način lečenja mi kupujemo vreme koje je potrebno da ti lekovi deluju i borimo se za njegov život. Teška upala pluća i borba za njegov život", rekao je doktor Popević. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zajedno sa drugim članovima Vlade bio u poseti Dačiću. Kako je rekao, ministar je u teškom stanju. "Posetili smo potpredsednika vlade i predsednika SPS