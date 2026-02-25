Lokalni izbori zakazani za kraj marta: Koliko će građana tada moći da glasa?

U deset lokalnih samouprava na predstojećim lokalnim izborima trebalo bi ukupno da glasa nešto više od 244.000 građana, proizilazi iz dostupnih podataka o broju birača.

Za 29. mart u gradu Boru, opštinama Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek i Smederevska Palanka kao i gradskoj opštini Sevojno, raspisani su lokalni izbori. U devet lokalnih samouprava, bez Sevojna, ukupno je 23. februara bilo 243.432 birača, proizilazi iz podataka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Na sajtu tog ministarstva piše da se "brojevi birača ažuriraju jednom nedeljno i da obuhvataju birače po mestu