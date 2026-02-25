Na današnji dan: Ubijen Stanoje Glavaš, umro Josif Pančić, Muhamed Ali postao prvak sveta

Pregled najznačajnijih događaja na današnji dan, 25. februar, u svetu i kod nas.

1570 - Papa Pije V ekskomunicirao je englesku kraljicu Elizabetu I zbog njene podrške protestantizmu i anglikanskoj crkvi. 1723 - Umro je engleski arhitekta Kristofer Ren, na čijem delu je zasnovana engleska klasicistička arhitektura 18. veka. Nakon požara u londonskom Sitiju 1666, kada je izgorelo oko 13.000 zgrada, izradio je urbanistički plan za njegovu obnovu i ostvario svoje najveće delo - Katedralu Svetog Pavla (1673-1710). 1815 - Po nalogu Sulejman paše