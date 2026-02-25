Tajna uspeha Bode Glimta - vojni pilot kao klupski psiholog, trener vizionar i lokalni fudbaleri

Kako je klub sa stadionom od 8.000 mesta sa severa Evrope i prihodom od oko 30 miliona evra godišnje stigao do osmine finala Lige šampiona izbacivši italijanskog giganta Inter. To je klub koji igra u gradu koji se nalazi na 16 sati vožnje od Osla i kojem je najbliže veće mesto udaljeno oko osam sati. Koliko je to veliki uspeh pokazuje podatak da Bode kao grad ima isti broj stanovnika kao na primer jedan Pirot ili Kikinda.

Ovdašnja javnost ga je upoznala tokom dve utakmice koju je norveški klub odigrao protiv Crvene zvezde u plej-ofu za Ligu šampiona pre dve godine. Bode Glimt je ispao, ali ga to nije sputalo. Evo ga u osmini finala sa fudbalskim aždajama. Kakvo je to čudo zapravo - da "mali" klub napravi veliki uspeh pobedivši Inter, najbolje oslikava podatak da bi skoro svi stanovnici grada Bodea mogli bi da stanu na stadion "Rajko Mitić". I dalje su "tačka na mapi" evropskog